Quilmes se impuso por 88 a 87 sobre Deportivo Viedma y le propinó al conjunto rionegrino su segunda derrota de la temporada de la Liga Argentina de Básquet después de cuatro victorias consecutivas. Rafael Albertón Rodrigues fue determinante con 17 puntos y 21 rebotes, mientras que Bryce Beamer y Manny Hernández se combinaron para 41.

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Deportivo Viedma llegó a Mar del Plata con una propuesta ofensiva clara: buena circulación de pelota y una rotación efectiva para sumar desde distintas manos y posiciones. Quilmes respondió con dos bombas de tres puntos de Bryce Beamer, que le permitieron sostener el ritmo de ataque y disputar la conducción del marcador.Sin embargo, apareció Gastón Bertona, protagonista de un pasaje determinante con 10 puntos en el parcial, incluido un doble con falta y un triple, para estirar la diferencia a siete. Saborido pidió minuto para intentar frenar el avance de la visita, pero Quilmes no encontró respuestas y cerró el primer cuarto seis puntos abajo: 19-25.

En el segundo capítulo, el Cervecero intentó recuperar terreno. Un rebote defensivo de Augusto Alonso dio lugar a una contra a toda velocidad. Pero un oportuno triple de Mateo Macrini volvió a frenar las aspiraciones del local, que sintió el golpe y estuvo dos minutos sin encontrar los caminos al gol.La presión de Viedma complicó los avances del Cervecero, que debió trabajar cada posesión. Hasta que una buena combinación entre Beamer y Rafael Albertón permitió construir un parcial de 7-3 y recortar la distancia. Así, Quilmes logró cerrar la primera mitad con una mejor sensación, y se fue al descanso abajo por 47 a 40 frente al equipo de Bogliacino.

Augusto Alonso asumió toda la responsabilidad en el inicio de la segunda mitad y, con cinco puntos consecutivos, acercó a su equipo 50-45. Tras cinco minutos de mucha intensidad, un triple fallido de Luciano Cáceres le abrió una oportunidad a Quilmes. Manny Hernández capturó el rebote y Albertón Rodrigues se encargó de convertirlo en puntos para dejar al Cervecero a uno de Deportivo Viedma. Pero la reacción tricolor no se detuvo ahí. Beamer le robó la pelota a Pérez y encabezó una contra que le permitió a Quilmes recuperar transitoriamente el liderazgo del marcador (56-55). Un triple de Manny Hernández, tres ataques sin gol de Viedma y los puntos de Albertón Rodrigues le dieron al conjunto marplatense una ventaja de seis unidades, la primera diferencia importante a su favor en el partido. Sin embargo, sobre el cierre del cuarto, Marcelo Pérez achicó la distancia y dejó el marcador 67-63.

Un codazo de Alderete sobre Petre que terminó con la expulsión del interno local, le puso suspenso a la reacción local. El partido entró entonces en el terreno de las presiones, las infracciones y la ansiedad. Un escenario que terminó favoreciendo al equipo que mejor supo recuperarse a tiempo. Deportivo Viedma estuvo aproximadamente tres minutos sin poder anotar y Quilmes, con más empuje que juego, acompañado por los rebotes de Albertón Rodrigues, encontró puntos fundamentales desde la línea de libres. Porque supo recuperarse a tiempo y porque el triple de Cáceres no quiso entrar, Quilmes dejó atrás el mal trago frente a Racing y consiguió una victoria que le devuelve tranquilidad a un presente revuelto.