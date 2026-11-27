La Justicia rechazó una demanda laboral contra una empresa de Mar del Plata y respaldó la aplicación del período de prueba

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de Mar del Plata rechazó en su totalidad una demanda laboral contra JCK Tecnología de Consumo S.A., en un pronunciamiento que aplicó la modificación del período de prueba establecida por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases.

La trabajadora había reclamado una indemnización de $7.770.666,65, al cuestionar las condiciones de su desvinculación y sostener que la empresa no podía ampararse en el período de prueba. Sin embargo, los magistrados consideraron acreditado que la relación laboral estaba correctamente registrada y que la liquidación final había sido abonada.

La defensa de la firma estuvo a cargo del abogado Luciano Silvestri, junto con sus asesores Juan Pedro Iarussi y Lorenzo Cabañez Rabuffetti. En diálogo con 0223, Silvestri destacó la importancia del pronunciamiento para brindar previsibilidad a los empleadores que cumplen con las obligaciones laborales.

"Es un fallo que da certeza jurídica del nuevo período de prueba. Es un espaldarazo para el que piensa en contratar, que sepa que si hace las cosas bien tiene la posibilidad de tomar personal y evaluar su desempeño", sostuvo.

Según surge de la sentencia, la trabajadora ingresó a JCK Tecnología de Consumo S.A. el 1 de agosto de 2024, para desempeñarse como vendedora de categoría A, con jornada completa. El 9 de enero de 2025, la empresa comunicó mediante carta documento la finalización del vínculo laboral durante el período de prueba, al considerar que no se habían alcanzado los objetivos esperados.

La demanda se inició el 5 de junio de ese año. La extrabajadora cuestionó que la desvinculación se hubiera concretado dentro del plazo legal y planteó que la firma había perdido el derecho a invocar el período de prueba por presuntos incumplimientos de sus obligaciones previsionales. También reclamó indemnizaciones y documentación laboral.

La empresa negó que hubiera existido trabajo no registrado y sostuvo que la desvinculación se había producido dentro del plazo previsto por la legislación vigente.

Uno de los elementos centrales para resolver el conflicto fue la pericia contable, que permitió acreditar que la firma llevaba sus registros laborales en legal forma y que la trabajadora estaba declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, se comprobó que no había prestado servicios fuera de registración.

También quedó acreditada una transferencia bancaria del 14 de enero de 2025 por $1.054.208, coincidente con el recibo de liquidación final. El pago incluía los días trabajados, el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y el preaviso. A partir de esas pruebas, el Tribunal consideró que no correspondía volver a reclamar conceptos cuyo pago ya había sido demostrado.

"Es un espaldarazo para el que piensa en contratar"

Al analizar las implicancias del pronunciamiento, Silvestri señaló que la situación económica y la caída del consumo también condicionan las decisiones de contratación de las empresas.

"Mi cliente sufrió mucho con la crisis que hay ahora. Llegó a tener muchos empleados. El consumo estuvo parado y le cayó esta demanda", explicó.

El abogado sostuvo que observa una mayor cautela entre sus clientes a la hora de incorporar personal. "Me está pasando con muchos clientes que terminan no tomando personal. Toman lo mínimo indispensable y no se arriesgan a aumentar la producción porque pueden pasar estas cosas", afirmó.

En ese contexto, consideró que la resolución aporta previsibilidad sobre la aplicación del nuevo período de prueba y brinda tranquilidad a los empleadores que buscan incorporar trabajadores cumpliendo con las normas.

Sin embargo, también aclaró que cada conflicto debe analizarse de manera particular y que el derecho de los trabajadores a reclamar cuando consideran vulnerados sus derechos debe ser respetado.

Silvestri remarcó que la posibilidad de recurrir al período de prueba está vinculada al cumplimiento de las obligaciones de registración laboral. En ese sentido, recomendó que los empleadores den de alta al personal ante los organismos correspondientes, entreguen recibos de sueldo y documenten correctamente las condiciones reales de contratación.

"Es importante que registren al trabajador conforme a las reales condiciones laborales, que le den el alta, que los recibos de sueldo reflejen las verdaderas cargas horarias y el puesto, y que frente a los pagos los trabajadores suscriban el recibo de haberes", señaló.

"Si cumplís con esa normativa, podés hacer uso del período de prueba. Si no cumplís con las registraciones correctas, no tendrías el derecho a usarlo", agregó.

El pronunciamiento tomó como referencia el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, según la modificación introducida por la Ley 27.742.

Los jueces entendieron que, al momento de la contratación, el período de prueba aplicable era de seis meses y que la desvinculación se había producido dentro de ese plazo. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Martín Scagliotti, Fernando Novoa y Marcela Edith Ramos, quienes votaron en el mismo sentido y rechazaron íntegramente la demanda.