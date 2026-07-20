Destrabaron el conflicto en el puerto de Mar del Plata y el aguinaldo se pagará como antes

Los trabajadores habían recibido una liquidación del aguinaldo basada en un promedio de ingresos, en lugar del salario más alto del semestre.

El Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) lograron destrabar el tenso conflicto que mantenía en vilo a la flota pesquera de Mar del Plata.

A partir de una audiencia clave ante las autoridades laborales, ambas entidades acordaron dar marcha atrás con la aplicación de las nuevas normativas de la reforma laboral para el cálculo del sueldo anual complementario (SAC), garantizando que los trabajadores perciban su beneficio bajo la modalidad tradicional.

La resolución del conflicto se formalizó durante un encuentro en la Secretaría de Trabajo de la Nación y según consignó Revista Puerto, el compromiso firmado por las partes establece de forma explícita que las empresas asociadas a Caipa liquidarán el medio aguinaldo del mismo modo que se realizaba antes de las modificaciones introducidas por la reciente reforma laboral del Gobierno.

La tensión en el puerto marplatense había escalado drásticamente en las últimas horas, derivando en medidas de fuerza directas. El gremio liderado por Pablo Trueba había paralizado la salida del buque fresquero "Virgen María", luego de constatar que la tripulación había recibido una liquidación del aguinaldo basada en un promedio de ingresos, en lugar del salario más alto del semestre.

El beneficio se abonará de acuerdo al método tradicional.

A raíz de la firma del acta acuerdo y el compromiso patronal de reajustar los salarios correspondientes, el sindicato levantó la medida de fuerza, permitiendo que la embarcación fuera liberada para iniciar su marea.

Durante la audiencia de conciliación, coordinada por el secretario Pablo Crebay, participaron en representación del Simape su secretario general y el patrocinante legal, Martín Yocca, mientras que por la parte empresaria firmaron el presidente de Caipa, Fernando Rivera, y los paritarios de la cámara.

Además, el acta firmada también abrió una ventana de diálogo a futuro: