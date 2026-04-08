Avanza el freno judicial a la reforma laboral: el Ministerio avaló el reclamo de un gremio marítimo

El Ministerio Público Fiscal avaló el recurso de amparo presentado por el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) que rechaza tres puntos de la Ley de Reforma Laboral aprobada en el Congreso Nacional.

A partir de esto, el expediente será enviado al juzgado, donde se encuentra el planteo colectivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que analiza punto por punto los conflictos que puede llegar a implicar la nueva normativa en la relación laboral de las partes.

La Procuraduría entendió que el recurso presentado resulta un instrumento válido en su cuestionamiento sobre el impacto directo de la normativa en los derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional.

Uno de los puntos refiere a la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. El segundo se trata del derecho a huelga que obliga a sostener un nivel mínimo de prestación durante medidas de fuerza. Por último de los cambios es el régimen de convenios colectivos, en particular el fin de la ultraactividad, que obligaba a la suspensión y renegociación de acuerdos vigentes.

La acción judicial fue impulsada por el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, junto al abogado Martín Yocca.

En su dictamen, el fiscal remarcó que no se trata de un debate meramente teórico sobre una ley, sino de una posible afectación concreta de garantías laborales, lo que habilita la intervención judicial en esta etapa.

En paralelo, se resolvió que el expediente iniciado por el gremio marítimo sea remitido al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, junto a la acción colectiva presentada por la CGT. La decisión se basa en la similitud de los cuestionamientos planteados, lo que justifica unificar el tratamiento para evitar fallos contradictorios.

https://www.0223.com.ar/nota/2026-3-17-18-33-0-pescadores-presento-un-amparo-contra-la-reforma-laboral-estamos-atacando-tres-puntos-clave

https://www.0223.com.ar/nota/2026-3-30-13-18-0-la-justicia-suspendio-articulos-clave-de-la-reforma-laboral-tras-un-planteo-de-la-cgt