Será este sábado desde las 18 en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto.

Los amantes de la danza tropical tienen este sábado una oportunidad imperdible para demostrar todo su talento en el Megaconcurso de Cumbia Rock que se realizará desde las 18 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4800).

La competencia es apta para todo público y está organizada por "Kuky el Bailarín", Pika DJ y Miguel Gallardo. En el evento se distinguen cuatro categorías: Principiante, Intermedio, Camaleón Bailable y Campeones.

El espectáculo es apto para todo público y cuenta con música en vivo de Otra Nota y Marea Guarachera como banda de cierre. Además de la musicalización de DJ Pika y conducción de Pablo Heffling.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets