Uriel Lozano, una de las voces de la música romántica tropical más destacadas de la escena nacional, llega a Mar del Plata con un show que promete ser único en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi al 4800) este viernes a las 21.

Con más de 25 años de camino en la música, el ex Trinidad supo consolidar su camino solista a base de talento y temas románticos que calaron en la movida tropical.

Desde 2004 cuando realizó su primer concierto solista hasta la fecha no paró de conquistar al público.

Entre los hits que sonarán este viernes no faltarán los clásicos "Hola Corazón", "Esa Chica Bonita", "Voy a morir dentro tuyo" y "Te llamé".

Las entradas para este show imperdible se encuentran en venta por sistema cultutickets.