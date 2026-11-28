La Justicia ordenó pagar más de $91 millones como indemnización a un trabajador que sufrió un accidente laboral en Mar del Plata y quedó con secuelas físicas y psicológicas. El fallo, dictado el 23 de octubre de 2026, reconoció una incapacidad del 37% y dispuso que el dinero sea afrontado por el Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo, debido a que la aseguradora que debía responder se encuentra en liquidación.

Por qué la Justicia dispuso ese monto como indemnización

La sentencia estableció una indemnización de $32.550.191,49, a la que se sumó un adicional legal del 20%, incluido en ese capital. Además, calculó intereses por $58.694.023,55 hasta el 2 de octubre de este año. De esa manera, el monto total alcanzó los $91.244.215,04. La resolución también contempló la cobertura de un tratamiento psicoterapéutico durante tres meses, con dos sesiones semanales.

El fallo contempló el tratamiento psicológico.

Las pericias incorporadas al expediente determinaron un 17% de incapacidad física y un 20% de incapacidad psicológica. El tribunal consideró que las secuelas configuraban una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 37%. Sin embargo, la documentación pública consultada no detalla cómo ocurrió el accidente, en qué fecha se produjo ni cuál era el lugar de trabajo de la persona afectada.

El caso tuvo una particularidad por la situación financiera de la aseguradora. En febrero de 2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación le revocó la autorización para operar luego de detectar un déficit de capital superior a los $12.900 millones. La compañía reconoció que no podía regularizar su situación y el organismo dispuso su liquidación forzosa. Por ese motivo, la sentencia determinó que el Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo debía afrontar las prestaciones correspondientes.

La aseguradora dejó de cumplir funciones en febrero de este año.

Cómo se paga la indemnización cuando quiebra la ART

Este mecanismo, administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, busca garantizar las obligaciones pendientes cuando una aseguradora de riesgos del trabajo deja de operar por su liquidación. La resolución judicial ordenó que cubra el capital y los intereses reconocidos, aunque no significa que el trabajador ya haya recibido el dinero. El fallo representa una nueva resolución favorable para un damnificado por un accidente laboral en Mar del Plata, en un contexto en el que la liquidación de una ART no elimina el derecho a reclamar las prestaciones correspondientes.