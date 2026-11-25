Los ex trabajadores de Apolo Fish volvieron a manifestarse frente al frigorífico ubicado en Pescadores 1247 para reclamar el pago de las indemnizaciones acordadas con los nuevos responsables de la planta. Los empleados denunciaron demoras reiteradas y señalaron que algunos acumulan entre uno y dos meses de deuda.

El acuerdo, celebrado ante la Justicia laboral, estableció el reconocimiento del 50% de las indemnizaciones y su cancelación en 15 cuotas. Sin embargo, los despedidos aseguraron que los pagos nunca se realizaron en las fechas previstas y que la situación se agravó durante las últimas semanas, ante la falta de respuestas de los empresarios.

Durante la manifestación, los trabajadores bloquearon el ingreso de materia prima fresca y realizaron una quema de neumáticos para visibilizar el conflicto. Tras la protesta, recibieron el compromiso de que las cuotas pendientes serían regularizadas en un plazo de 48 horas, con fecha límite para este jueves 26 de noviembre.

Una planta que volvió a funcionar sin los despedidos

El conflicto se remonta a hace un año y medio, cuando 34 trabajadores registrados fueron despedidos luego de reclamar mayores niveles de actividad. La empresa, que pertenecía a los hermanos Paredes, había firmado previamente un acuerdo de traspaso con Natuprot SA, vinculada a Claudio Valdettaro. Posteriormente, los despedidos negociaron las indemnizaciones con otros empresarios relacionados con Laika Inversiones.

Con la llegada de los nuevos socios, se levantaron las clausuras que pesaban sobre el establecimiento, pero ninguno de los antiguos empleados fue reincorporado. Las tareas de corte y envasado comenzaron a realizarse mediante una cooperativa, mientras los trabajadores denunciaron que la planta retomó la actividad sin ellos.

La situación laboral de los despedidos continúa siendo crítica. Parte del grupo consiguió trabajos informales en establecimientos de procesamiento de pescado de la zona, mientras otros permanecen desempleados o debieron cambiar de actividad.