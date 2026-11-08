Quiso aislar el ruido del vecino, la obra le achicó la pieza y fijaron una indemnización insólita

El intento de insonorizar una habitación por los ruidos del vecino terminó convirtiéndose en un nuevo problema para una propietaria de Mar del Plata. Las obras redujeron las dimensiones del dormitorio principal de su departamento y dejaron tanto la altura como la superficie por debajo de las medidas reglamentarias. Tras iniciar una demanda, la Justicia condenó a dos empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario a pagarle una indemnización de $4 millones por daño moral.

Cómo fue el reclamo de la propietaria ante la Justicia

La mujer había comprado la propiedad, a estrenar y con cochera, en marzo de 2018 por 315.000 dólares. El conflicto comenzó a fines de 2019, cuando se ocupó el departamento lindero y empezó a escuchar ruidos provenientes de la cocina vecina, ubicada junto a su dormitorio. Según relató en la demanda, las empresas reconocieron el inconveniente y se comprometieron a resolverlo mediante trabajos de aislamiento acústico.

Se colocaron placas en las paredes y los techos. (Infobae)

Las primeras intervenciones comenzaron en 2020 y continuaron al año siguiente, cuando participó una firma especializada. Sin embargo, al revisar el avance de la obra en agosto de 2021, la propietaria advirtió que habían colocado placas en las paredes y el techo del dormitorio y del vestidor. Las modificaciones habían reducido el espacio disponible y alterado las condiciones originales de los ambientes, por lo que decidió detener los trabajos y posteriormente acudió a la Justicia.

La pericia arquitectónica oficial determinó que el dormitorio había quedado con una altura de 2,24 metros, inferior a los 2,40 exigidos por el reglamento, y una superficie de 9,97 metros cuadrados, por debajo del mínimo de 10. En cambio, la magistrada consideró que no había pruebas suficientes para acreditar los ruidos denunciados ni que el problema de aislación fuera imposible de solucionar. Por ese motivo, rechazó el pedido de reemplazar el departamento por otro equivalente o rescindir la compraventa y recuperar el dinero.

La mujer se había mudado en 2018 a la propiedad. (Infobae)

Finalmente, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 responsabilizó a las dos sociedades demandadas por las modificaciones que incumplieron las reglas de construcción y fijó una reparación de $4 millones por daño moral, más intereses y costas. La jueza entendió que la reducción del dormitorio podía generar angustia y preocupación que excedían las molestias habituales. En cambio, desestimó los reclamos por gastos, lucro cesante y daño punitivo, al considerar que no se habían acreditado los perjuicios económicos ni una conducta que justificara esa sanción.