Un hombre que sufrió un accidente de tránsito en Mar del Plata recibirá una indemnización de $71.143.862,13 más intereses, luego de que la Justicia hiciera lugar a su demanda contra el conductor de una camioneta y la compañía aseguradora. El choque ocurrió el 27 de julio de 2018 sobre avenida Polonia, cuando la víctima circulaba en una moto Corven de 110 centímetros cúbicos y colisionó con una Ford Ranger.

Cuál fue la decisión de la Justicia tras el accidente

La sentencia fue dictada el 2 de noviembre por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 11 de Mar del Plata. Aunque las pruebas reunidas no permitieron establecer con precisión cómo se produjo el impacto, el juez consideró que el demandado y la aseguradora no lograron demostrar la causa ajena que habían invocado para desligarse de responsabilidad. En consecuencia, condenó al apuntado, en su carácter de dueño y guardián de la camioneta, y extendió la obligación de pago a una compañía de seguros.

La condena todavía debe quedar firme.

El rubro más importante de la indemnización corresponde a la incapacidad física, por la que se reconocieron $50.669.862,13. A esa suma se agregaron $15 millones por daño moral, $3.979.000 para tratamientos futuros que incluyen una cirugía estética y placas de silicona, y $1.320.000 para tratamiento psicológico. El fallo también contempló $150.000 por la rotura de un celular y $25.000 por gastos terapéuticos y traslados.

La previsión de fondos para una cirugía estética y placas de silicona constituye uno de los aspectos destacados de la resolución, ya que contempla la necesidad de tratamientos posteriores al accidente. La mayor parte del monto reconocido se concentra en la incapacidad, calculada a partir de las consecuencias económicas presentes y futuras que el accidente tuvo para el demandante.

La condena establece que los dos acusados deberán afrontar el pago de manera concurrente, con los intereses correspondientes. El juez también dispuso que el límite de cobertura de la póliza se actualice según los parámetros fijados por la Superintendencia de Seguros de la Nación vigentes al momento del pago, y que los intereses moratorios se adicionen a esa cobertura.

Se trata de una sentencia de primera instancia y el plazo de diez días para cumplirla comenzará a correr una vez que quede firme, por lo que la resolución no implica que el damnificado ya haya cobrado la indemnización.