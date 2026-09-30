Preocupación en hoteleros y gastronómicos: "Si continúan cerrando establecimientos, será como seguir muriendo"

También se refirió a la caída del consumo y el cierre de comercios.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata y coordinador del sector en la provincia de Buenos Aires, Hernán Szkrohal, llevó a la Cámara de Diputados una mirada centrada en las personas que sostienen diariamente la actividad turística y advirtió por la preocupante cantidad de cierre y la fuerte caída del consumo.

“Cuando se habla de turismo, se habla de ocupación, estadísticas y rentabilidad. Quiero empezar por otro lado: por la gente”, sostuvo, a la vez que remarcó que detrás de cada hotel, restaurante, parrilla o confitería, hay familias que durante décadas invirtieron, trabajaron y generaron empleo.

Szkrohal hizo hincapié en que no solo no son "cifras" y remarcó que "detrás de cada hotel y restaurante hay una familia”.

En ese sentido, el referente del sector advirtió que los establecimientos más pequeños y familiares son los que cuentan con menos margen para resistir, en un escenario marcado por costos elevados y, especialmente, por una fuerte caída del consumo. “Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance”, afirmó en su dircurso.

En paralelo, alertó sobre el avance de la informalidad, con alojamientos no registrados, dark kitchens y otras propuestas que funcionan por fuera del circuito formal, marco en el que reclamó una revisión de la carga tributaria y herramientas de financiamiento que permitan sostener a quienes cumplen con sus obligaciones e incorporar actividad al sistema formal.

Asimismo, el dirigente planteó tres prioridades: reconocer la profundidad de la crisis, generar herramientas concretas para los establecimientos con menor espalda financiera y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado. “No son cifras, son proyectos de vida. Y si continúan cerrando establecimientos, para muchos será como seguir muriendo”, concluyó.