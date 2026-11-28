Dos personas fueron aprehendidas este sábado, acusadas de cometer hurtos en dos comercios del centro. Se trata de un hombre de 39 años y una mujer de 37, quienes fueron interceptados por personal de Prefectura luego de sustraer distintos elementos de los locales.

Según se informó, los sospechosos habrían robado vasos y botellas térmicas de un comercio ubicado sobre la calle San Martín. También se los acusa de sustraer un dispositivo para retirar alarmas de otro local, situado en la esquina de Rivadavia y Santiago del Estero.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos vasos térmicos, tres botellas, tres paquetes de gomitas y un quita alarmas.

Además, las cámaras de seguridad permitieron observar que los sospechosos habrían guardado cinco pares de zapatillas en un Volkswagen Gol Trend blanco, que luego se retiró del lugar.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso la aprehensión de ambos y su traslado a las unidades penitenciarias correspondientes.