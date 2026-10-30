Vino a un congreso, le robaron la billetera y la encontraron por un localizador

La investigación por el hurto de una billetera en la cochera de un hotel céntrico a un médico que llegó a participar de un congreso terminó en un allanamiento en el barrio Las Avenidas donde hallaron los objetos del damnificado.

El jueves un médico oriundo de Azul que había llegado a Mar del Plata para participar de un congreso denunció el faltante de una billetera que había dejado dentro de su vehículo, estacionado en la cochera de un hotel ubicado sobre avenida Colón al 2100.

https://www.0223.com.ar/nota/2025-5-13-19-29-0-robo-una-billetera-de-un-auto-e-hizo-compras-con-las-tarjetas-lo-descubrieron

“El damnificado advirtió movimientos rechazados en su tarjeta de crédito y, al revisar el automóvil, constató que le habían sustraído la billetera, que contenía documentación personal y tarjetas bancarias”, informaron autoridades policiales.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y del seguimiento de la señal de rastreo que tenía la billetera, los investigadores lograron identificar un domicilio en calle Hernandarias al 4900. El Juzgado de Garantías Nº 2 autorizó el allanamiento de urgencia que permitió recuperar elementos pertenecientes al damnificado.

Un joven de 21 años fue identificado en el lugar, se le notificó la formación de causa y quedó en libertad.