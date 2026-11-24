Una mujer de 37 años acusada de sustraer un parlante de un comercio ubicado en el centro fue aprehendida por personal de la Policía Local que recorría la zona y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

El procedimiento tuvo lugar minutos después de las nueve de la noche cuando observaron un forcejeo entre un hombre y una mujer por calle Santiago del Estero entre Luro y San Martin. Al intervenir, el masculino dijo que había demorado a la mujer luego de reconocerla como la presunta autora de un hurto cometido minutos antes en un local de la peatonal.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría primera.

Según se estableció, la sospechosa habría ingresado al comercio y ocultado un parlante entre sus prendas: la secuencia había quedado registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron exhibidas y posteriormente aportadas por la responsable del local, de 35 años.

La mujer fue trasladada a la comisaría primera para cumplimentar las actuaciones correspondientes mientras que el hombre que la acompañaba logró escapar antes de la llegada del personal policial. La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por hurto y el traslado de la aprehendida a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.