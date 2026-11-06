Retuvo a dos mujeres que entraron a robar al negocio familiar

Dos mujeres de 34 y 47 años fueron aprehendidas el viernes a la madrugada luego de ser sorprendidas en el interior de un inmueble ubicado en calle Yapeyú al 1600 al que habrían ingresado con fines de robo.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre dos mujeres retenidas por un presunto intento de robo. Al arribar, el personal del Comando de Patrullas Sur entrevistó a una joven de 23 años, quien escuchó a su hermano preguntar quién se encontraba en el interior del local y advirtió la presencia de una voz femenina.

Los efectivos ingresaron al local ubicado al frente de la propiedad en el barrio Belgrano donde encontraron al hermano de la denunciante reteniendo a las dos mujeres.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría undécima, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por hurto en grado de tentativa y el traslado de ambas mujeres a Tribunales para prestar declaración.