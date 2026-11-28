La alerta se anticipó para la tarde de este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este sábado. El aviso llegó en medio de una jornada soleada, con una temperatura que alcanzó los 31 grados y un pronóstico que ya anticipaba inestabilidad para las próximas horas.

Según el organismo, el área puede ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por chaparrones intensos en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También se aconseja cerrar puertas y ventanas, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y buscar refugio inmediato en un lugar cerrado en caso de estar al aire libre.