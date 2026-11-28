Una joven fue atacada por un grupo numeroso de adolescentes en las inmediaciones de Plaza Mitre, luego de que ella y sus amigos se negaron a darles un cigarrillo. El hecho ocurrió el jueves por la noche en la Plaza Mitre. La golpearon y le robaron la cartera, hasta que una vecina que pasaba por el lugar decidió intervenir.

Foto @juanjomdq

En diálogo con 0223, la testigo contó que caminaba junto a su pareja, alrededor de las 22, cuando vio cómo tiraban a una adolescente y la golpeaban. "Me meto, le digo 'soltala' y cuando se va la chica que la agredió le preguntó si estaba bien. Me dice: 'Sí, pero me robó la cartera'", relató.

Entonces comenzó a seguir a la agresora, que se dirigía hacia el interior de la plaza junto al resto del grupo. "No dimensioné la situación, me mandé igual y empecé a gritarle que devolviera la cartera, que estaba llamando a la policía", contó. Finalmente, la joven regresó y le entregó el bolso.

La testigo observó que otros integrantes del grupo agredido también habían sufrido lesiones. "Vi un chico que tenía toda la boca ensangrentada", recordó. Después supo que otro de los amigos tenía las piernas lastimadas.

Como la joven ya se había retirado del lugar, la vecina se llevó la cartera y publicó fotos en sus historias de Instagram para encontrar a su dueña. Gracias a la difusión de otros usuarios logró contactarla y, el viernes por la tarde, pudo devolverle sus pertenencias. Sin embargo, ya le habían sustraído dinero y documentación.

Foto @juanjomdq

Más allá del episodio, la mujer quiso dejar un mensaje sobre la importancia de ayudar a otras personas ante situaciones de violencia en la calle. "Cuando lo conté en mi círculo cercano, absolutamente todos me dijeron: 'Yo no me hubiera metido'. Yo no me quiero hacer la heroína, actué sin pensar en el momento, pero para mí no hay peor tortura que vivir con miedo y saber que si a alguien le pasa algo en la calle, nadie lo va a ayudar", reflexionó.

"Está bueno ayudarnos entre todos y nunca está de más involucrarse, meterse o preguntar si alguien necesita ayuda. Solamente nos tenemos los unos a los otros", concluyó.