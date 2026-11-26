Teo y Santino, dos hermanos marplatenses de 10 y 6 años -el mayor padece parálisis cerebral y retraso motriz y el menor con retraso motriz y madurativo severo- necesitan nuevamente ayuda. Su familia realiza una colecta solidaria para poder juntar dinero, en medio de una delicada intervención quirúrgica.

A través de un video, Agustina, la mamá de los nenes contó a través de las redes sociales que además de los graves problemas de salud, a Teo hay que operarlo ya que necesita de un botón gástrico por un bajo peso severo.

“Hoy nosotros encontramos en esta pieza que nos prestaron para estar mientras terminamos de hacer nuestra casa, que tenemos hecho hasta los cimientos, pero por el tema del botón gástrico que le van a colocar a Teo, él va a necesitar otro tipo de espacio y otros cuidados. Eso hace que hoy estemos a contrarreloj para terminar la casa”, expresó en un video.

La idea de la familia es que una vez que Teo haya atravesado con éxito la operación, que muy probablemente sea a mediados de enero, pueda volver a su verdadera casa. “Es por eso que necesitamos de su ayuda para poder lograrlo y apelamos a la solidaridad de todos ustedes. Cualquier ayuda, por más mínima que sea, va a ser bienvenida de corazón”, aseguró.

Quienes puedan darle una mano a Teo y Santino, pueden colaborar a través del alias "teosanti2026".