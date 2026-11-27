Patitas MdP impulsa la campaña para recaudar fondos destinados al cuidado de los perros rescatados.

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, la organización proteccionista Patitas MdP transita los últimos días de una rifa solidaria que tiene como premio una carpa para disfrutar durante todo el verano en el balneario 1 de Punta Mogotes, en Mar del Plata.

La iniciativa busca recaudar fondos para sostener el espacio en el que permanecen los perros rescatados y garantizarles un lugar donde puedan dormir secos, abrigados y protegidos de las inclemencias climáticas.

La organización necesita reunir fondos para sostener el espacio donde permanecen los animales rescatados.

El premio incluye una carpa para toda la temporada, acceso a la pileta y estacionamiento. Además, el balneario es pet friendly, por lo que quienes resulten ganadores podrán disfrutar de sus vacaciones junto a sus mascotas.

La propuesta fue lanzada meses atrás en medio de una delicada situación económica que atravesaba la organización, a raíz de las deudas acumuladas y las dificultades para afrontar los gastos que demanda el cuidado de los animales.

La rifa de Patitas MdP sortea una carpa para toda la temporada en Punta Mogotes, con acceso a la pileta y estacionamiento.

“Estamos arriba de los 5 millones de pesos que tenemos que juntar mensualmente y no sé cómo seguir”, había contado en septiembre a 0223 Laura Golmar, la proteccionista que está al frente de Patitas MdP. No es la primera vez que la rescatista impulsa una iniciativa de estas características. Durante la temporada pasada, una familia marplatense resultó ganadora de una propuesta similar.

Cómo participar de la rifa solidaria de Patitas MdP

Cada número tiene un valor de $15.000, aunque también existe una promoción que permite adquirir dos por $20.000. El sorteo se realizará este lunes 30 de noviembre a través de la Lotería Nacional, según informaron desde la organización.

El premio de la rifa permite disfrutar de una carpa durante toda la temporada en el balneario 1 de Punta Mogotes.

Quienes quieran participar podrán realizar una transferencia a través de Mercado Pago, al alias Patitas.mdp, o mediante Cuenta DNI, al alias Mdp.patitas. También podrán comunicarse con la organización a través de su WhatsApp, al 223-5119007, para consultar por la disponibilidad de números y coordinar su participación.

A pocos días del sorteo, desde Patitas MdP buscan darle un último impulso a la campaña e invitan a los marplatenses a colaborar y difundir la iniciativa. “Con tu número, ellos duermen secos y calentitos”, expresaron en la convocatoria.