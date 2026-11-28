La Primera División de Quilmes volvió a escribir una página importante en su historia. Este sábado, el conjunto tricolor se consagró campeón de la Superfinal anual de la Liga Marplatense de Fútbol tras derrotar por 2-1 a Atlético Mar del Plata en el estadio "Juan Montoya" de San Lorenzo y cerrar la serie con un resultado global de 3-2.

Luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado la semana pasada, la definición quedó abierta para la revancha. El "cervecero" salió a buscar la victoria y encontró en Kevin Collazo, su centrodelantero, al autor del primer gol de la tarde. Tras un trámite parejo, el goleador capturó un centro de Vargas y metió un frentazo letal.

Atlético intentó reaccionar pero se pasó de revoluciones, jugó al límite, ganó en enjundia pero perdió claridad. Sin embargo, en esa lucha ganó una falta sobre la derecha, Thomas Carrique controló en el área, se acomodó y metió un derechazo bajo que superó a Barucco y selló la igualdad con la que se fueron al descanso.

Sebastián Cano tuvo que ir reacomodando el equipo por jugadores que fueron sintiendo el desgaste y uno de los que entró fue Benjamín Trípodi, que terminó siendo el chico de la película. Ingresó con la "17", el número mágico de la tarde y golpeó en el momento indicado. Tarabini se fue expulsado a los 44' por una fuerte patada a Salinas y, de esa pelota, salió la contra que encontró a Trípodi, que definió ante Reyes y desató la locura.

Después fue aguante. Collazo que los hace en el de enfrente, evitó el empate sobre la línea en el suyo y Darío Rojas pitó el final que coronó, una vez más a Quilmes, supercampeón, bicampeón, multicampeón.

La conquista representa, además, la estrella número 17 para el fútbol de Quilmes, una cifra que reafirma la trayectoria y el protagonismo de la institución en el ámbito del fútbol marplatense. Junto con Kimberley, los dos más ganadores.