17 años después: Quilmes, un campeón inolvidable

Absolutamente nadie de los que vio la primera final hace una semana en el "José María Minella", imaginó que la revancha iba a ser semejante partido. Quilmes y Atlético Mar del Plata brindaron un espectáculo inolvidable, con llegadas, salvadas, 6 goles, expulsiones y todo lo que hará muy recordada la definición del 2025. El "cervecero" coronó un Clausura perfecto, con unos playoffs a la altura y que le puso el broche merecidamente dejando sin tricampeonato al "decano", último dueño de los dos torneos locales.

Los 18 para la historia. Quilmes ganó el título anual después de 17 años. (Foto: @krisgarcia)

De entrada, se vio lo que iba a ser. Llegó Quilmes con un remate desde afuera y respondió Atlético con una definición que exigió la primera gran salvada de Manuel Puente. El bicampeón tenía una fórmula con ataques por la izquierda donde se vivió un gran duelo entre Vértiz y Tarabini, donde no siempre hubo el mismo ganador. El tema fue que cuando pasó el delantero, el peligro acechaba. El capitán quilmeño, de todas formas, fue una muralla y equiparó la diferencia de velocidad con experiencia y jerarquía. El "tricolor", con menos llegadas, fue contundente. A los 10', Restovich se filtró por derecha, buscó el hueco y tocó atrás para la llegada de Arena que abrió el pie, agarró a contrapierna a Nieto y desató el primer festejo.

El pibe Arenas tuvo lucidez para abrir el pie y marcar el primer gol. (Foto: @krisgarcia)

El encuentro se hizo de ida y vuelta, con mucha intensidad y no tantas situaciones de riesgo. Puente volvió a decir presente frente a un remate cruzado de Vértiz y a Quilmes le faltó algo de precisión en las contras que mostraban espacios. Cuando acertó en los metros finales, estiró la cuenta. Antes del final de la etapa, Vargas recibió de izquierda al centro, amagó a abrir hacia la derecha y metió un disparo que se desvió en el camino a Nieto, pasó por encima del cuerpo del arquero y selló el 2 a 0. Para cualquiera hubiera sido un mazazo, pero a Atlético no se lo mata tan fácil y, tras sacar del medio, Valentín DImare agarró un rebote como venía, la empalmó de derecha, palo y adentro: 2-1. Hasta el cierre, Quilmes aguantó, lo sostuvo, espero la hora y se fue al descanso de un partido dramático.

Brandon Vargas sufrió toda la semana porque no lo querían dejar jugar. No sólo jugó, la rompió, hizo dos goles y llevó al título a Quilmes. (Foto: @krisgarcia)

Ese descuento se hizo sentir, al "cervecero" le costaba sostener los embates y Atlético hizo méritos para empatar. Vértiz acertó al palo y Puente, otra vez, tuvo una intervención decisiva para mantener la ventaja. Casi tan decisiva como la que tuvieron esa dupla que tanto tiene que ver con este título: Restovich asistió a Vargas, el goleador dejó atrás a Nieto y salió a festejar el 3 a 1, en una semana movilizante por la posibilidad de que no lo dejen jugar. No sólo jugó, sino que fue una de las principales armas de Quilmes.

Festeja "Manu" Puente. Héroe de la final del Clausura y con una actuación superlativa en esta final. (Foto: @krisgarcia)

Otra vez la ventaja de dos no fue un problema para que Atlético Mar del Plata siguiera yendo. Darío Rojas se convirtió en un minuto en protagonista también del encuentro y, en una misma acción, echó dos jugadores por lado: Emiliano Rodríguez quiso levantar de mala manera al arquero Puente y Tarabini salió al rescate con el resultado de los dos capitanes a las duchas. Mientras ellos se iban, Faguaga y Ferrero (que había heredado la cinta) se cruzaron y siguieron el camino de sus compañeros. Pareció excesivo y rompió el partido.

No aparece en el resultado porque no hizo goles, pero metió dos asistencias. Restovich es el distinto de Quilmes. (Foto: @krisgarcia)

Para colmo, enseguida, Pennisi empujó al gol un pase de De Olivera y le puso aún más dramatismo. La cancha les quedó enorme y se ihizo de ida y vuelta. Puente tuvo una atajada para la historia cuando el "Misio" empujaba en el segundo palo tras un centro y el resto fue aguantar y sufrir, esperar y contragolpear. Así dejó pasar chances de definirlo hasta que Agustín Cejas le puso el broche que el partido merecía: recibió apenas delante del círculo central y sacó un teledirigido perfecto, por encima de Nieto para que la "fiesta de la cerveza" ya no tenga imposiciones

El "Topo Gigio" que hizo Vargas tras su primer gol, junto a todos sus compañeros. (Foto: @krisgarcia)

Un gran campeón Quilmes. Un gran subcampeón Atlético Mar del Plata. Nos regalaron un partido que será recordado. Como pocas finales, seguramente en mucho tiempo se hable de este 4 a 2, de este "tricolor" que después de 17 volvió a adueñarse por completo del fútbol local.

