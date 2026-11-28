Vélez se impuso por 72 a 59 ante Quilmes en condición de local en un partido de ida y vuelta, muy parejo, de gran velocidad y con el calor como condicionante por la Liga Nacional Femenina. Sofia Lombardero obtuvo la mayor valoración del equipo velezano y del partido, con 34 y 24 puntos determinantes para el triunfo de las locales. Rocío Sagardoy, de Quilmes, fue la jugadora más destacada entre las suyas, con 18 puntos de valoración.(12 puntos de cancha).

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Durante la primera mitad del encuentro, Quilmes presionó a las Fortineras, obligándolas a errores y siendo efectivas en los ataques, llegando al descanso con una ventaja de 6 (30 a 36). Sin embargo, el inicio del segundo tiempo encontró a un Velez concentrado, mejorando la efectividad de los lanzamientos, cargando los rebotes en cada tablero, logrando dar vuelta el resultado poniéndose en ventaja por 1.

Con un juego más agresivo, y de un encuentro disputado punto a punto, pasó a manejar el juego con mayor comodidad. De la mano de Lombardero, siendo decisiva en repartir juego y tomar decisiones, Velez logró sacar ventaja de 10 a falta de 5 minutos, haciendo difícil la remontada de las visitantes. En la próxima jornada, el equipo de Liniers recibirá a Peñarol (MDQ), mañana, domingo 29 de noviembre, desde las 20:30 horas.