El Cervecero ganó 75-50 en una gran actuación colectiva, tuvo a Krystal Cordara como figura y consiguió su quinta victoria en la Conferencia Sur.

Quilmes continúa demostrando su protagonismo en la Liga Femenina de Básquet. El equipo dirigido por Daiana Di Benedetto derrotó con contundencia a Unión Bahía por 75-50 y consiguió una nueva victoria que le permitió afianzarse entre los cuatro mejores de la Conferencia Sur. Con una actuación sólida de principio a fin, las marplatenses marcaron diferencias y ratificaron su buen presente en la competencia.

La clave del triunfo estuvo en el arranque demoledor del Cervecero, que se llevó el primer cuarto por un contundente 27-11. Con intensidad defensiva, buenas decisiones ofensivas y efectividad, Quilmes construyó rápidamente una ventaja importante que le permitió manejar el desarrollo del encuentro. La uruguaya Krystal Cordara tuvo una actuación sobresaliente y se convirtió en una de las grandes figuras de la noche.

En el tercer cuarto, Unión Bahía intentó reaccionar y buscó meterse nuevamente en partido, pero el conjunto de Di Benedetto respondió a tiempo. Las cerveceras sostuvieron la intensidad, recuperaron el control del marcador y volvieron a establecer una diferencia tranquilizadora para encaminar una victoria que nunca estuvo realmente en peligro.

Con este resultado, Quilmes alcanzó su quinta victoria de la temporada y quedó con un récord de cinco triunfos y tres derrotas (5-3). Además del resultado, el equipo marplatense consiguió consolidarse dentro del grupo de los cuatro mejores de la Conferencia Sur, un objetivo importante en su búsqueda de protagonismo en la Liga Femenina.

El próximo compromiso del Cervecero será el sábado 28 de noviembre, cuando visite a Vélez en el estadio Víctor Barba. Por su parte, Unión Bahía continuará su recorrido por Mar del Plata y este domingo desde las 21 visitará a Peñarol en el estadio Domingo Robles, en busca de recuperarse después de la caída ante las quilmeñas.

Síntesis:

Quilmes: Cordara 20, Barrionuevo 11, Merino 10, Lorenzo 8, Armaretti 8, Sagardoy 6, Marchioni 4, Mancilla 4, Sancisi 2, García Duffy 2.

Marcador: 27-11, 45-23, 61-36, 75-50

Estadio: "José Martínez"