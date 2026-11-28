Boca tuvo una sólida actuación en La Bombonerita y derrotaron 83-47 a Peñarol, en una nueva presentación de la Liga Nacional Femenina. El "xeneize" marcó diferencias desde el comienzo, se fue al descanso largo con una ventaja de 22 puntos (44-22) y mantuvo el dominio durante todo el encuentro para sellar una amplia victoria ante su gente.

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Candela Gentinetta fue una de las grandes figuras de la noche, con 13 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. También se destacaron Luciana Delabarba, máxima anotadora del equipo con 14 unidades, Renata Scordo (11) y Melina Niz (10). Además, Boca mostró buenos porcentajes desde el perímetro, con 15 triples convertidos sobre 33 intentos (45,5%).







Por el lado de Peñarol, Guadalupe Demársico fue su principal referencia ofensiva con 7 puntos y 4 rebotes, mientras que Paloma Niz también aportó 7 unidades. El conjunto marplatense tuvo dificultades para encontrar fluidez en ataque, con un 25,4% de efectividad en tiros de campo y apenas 7 triples convertidos, ante la intensidad defensiva que propuso Boca durante los 40 minutos.









La superioridad colectiva también se reflejó en otros rubros: el conjunto dirigido por Gabriel Fernández repartió 18 asistencias, capturó 52 rebotes y consiguió 14 recuperaciones. Con intensidad defensiva y múltiples vías de gol, las Xeneizes construyeron una victoria contundente por 36 puntos de diferencia.