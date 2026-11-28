La marea alta y un feroz temporal, con vientos superiores a los 70 kilómetros por hora, sorprendieron al buque pesquero Victoria I en la tarde del jueves 27 de octubre de 2016. La nave, de 25 metros de eslora y perteneciente a la empresa Ardapez, regresaba hacia Mar del Plata tras concluir la temporada de langostino en aguas patagónicas, cerca de Comodoro Rivadavia, cargada en su bodega con más de 2.000 cajones de pescado y una dotación de 11 marineros a bordo. Al encontrarse con la boca de la terminal portuaria cerrada por la tormenta, la embarcación debió capear el temporal permaneciendo fondeada en rada a la espera de condiciones seguras.

El accidente en la madrugada

Cerca de las 2:00 de la madrugada del viernes 28 de octubre, al intentar maniobrar para ingresar al puerto local, la marejada desató el percance técnico. Un violento golpe de mar rompió contra la cubierta e hizo caer al agua una de sus redes de pesca, la que terminó enredándose fuertemente en la hélice y en el timón. Al quedar despojado instantáneamente de propulsión y dirección, el capitán arrojó el ancla para intentar frenar el barco y evitar que chocara contra las escolleras. Sin embargo, la corriente y las intensas olas arrastraron la nave a la deriva hasta dejarla varada en la orilla del balneario Playa Grande, a solo unos 100 o 200 metros de la costa.

Rescate a salvo y el freno en la rompiente

Con las primeras luces del viernes, la postal marplatense no fue la del Casino ni la del Faro, sino la impactante figura del Victoria I encallado exactamente en medio del point de Biología, uno de los spots emblemáticos del surf local donde anualmente se celebra el certamen QS. La Prefectura Naval Argentina montó de inmediato un operativo de seguridad, cercó la zona y prohibió el ingreso al agua. Esta medida obligó a los surfistas a suspender sus sesiones tras la tormenta, al tiempo que generó preocupación por posibles derrames de combustible. Pasado el mediodía del viernes, los 11 tripulantes pudieron descender de la embarcación sanos y salvos con la asistencia del personal de Prefectura, confirmándose que no sufrieron ningún tipo de lesión y que el casco del buque permanecía intacto y sin fisuras.

De la tensión al fenómeno turístico

Durante todo el viernes y la mañana del sábado, la presencia del pesquero atrapado a pocos metros de la orilla se transformó en un enorme polo de atracción para residentes y visitantes. Miles de personas se acercaron al paseo costero para tomarse fotografías con la nave de fondo, reviviendo en la memoria local el recuerdo del buque Navarchos, que 52 años atrás había encallado en la misma zona, pero con un trágico final al terminar hundido.

El plan de salvamento e ingeniería náutica

Equipo de rescate del Victoria I (Imagen del diario La Capital)

Detrás de la postal turística comenzó una metódica operación de rescate a cargo del especialista Jorge Canal (de la firma Salvamento y Buceo Canal y Canal SRL), en coordinación con la Prefectura Naval Argentina y un equipo de 24 profesionales. Según la reconstrucción del diario La Capital, la maniobra para salvar al Victoria I exigió una respuesta de extrema celeridad. Tras quedar a la deriva a las 2:00 de la madrugada, cuando una ola hizo caer una red que se enredó en su hélice, el responsable del salvamento, Jorge Canal, constató al clavar una estaca en la arena que la nave se había desplazado 8 metros y continuaba enterrándose por el impacto del oleaje. En medio de esas condiciones de visibilidad nula en el agua, un equipo de buzos debió verificar "al tacto" que el casco no hubiera sufrido roturas antes de iniciar las tareas. Dado que el viento y el oleaje continuaban castigando la costa, los técnicos tomaron una decisión audaz: llenar temporalmente los tanques de combustible del buque con agua. Este peso adicional inmovilizó la nave en el fondo, evitando que las olas la siguieran golpeando o la ubicaran en una posición más comprometida mientras se preparaba el remolque. De acuerdo con la crónica publicada por el mismo diario el 4 de noviembre de 2016, el despliegue operativo concentró a 24 protagonistas principales, 4 tripulantes de la embarcación, 8 especialistas de buceo y 12 marineros a bordo de dos remolcadores, quienes aplicaron la estrategia contraintuitiva de llenar los tanques de combustible con agua para afirmar pesadamente la nave en el fondo y evitar que el viento y el oleaje la empujaran a una posición aún más desfavorable. Tras sujetar la popa del buque al remolcador Kyokko (de 3.300 caballos de potencia) mediante un cabo de acero de 360 metros de longitud y mantener la unidad Cuarteador al costado lista para brindar apoyo, la resolución del rescate se concretó a las 17:00 del sábado 29 de octubre, exactamente 51 horas después de la varadura en Playa Grande. En ese instante, mientras el Kyokko tensionaba el cable y las bombas de achique vaciaban el agua de los tanques para alivianar el peso del pesquero, la embarcación comenzó a flotar una hora antes de lo estimado y atravesó un breve momento de incertidumbre en el que se escoró hacia ambos lados antes de recuperar la estabilidad. Entre la expectativa, vítores y aplausos de la multitud congregada en Playa Grande, el Victoria I fue desprendido del lecho marino y remolcado sano y salvo hacia el interior del puerto de Mar del Plata.

Aquellas 51 horas mantuvieron en vilo a toda Mar del Plata y transformaron una madrugada de angustia en una de las postales más recordadas de su historia costera. El Victoria I logró volver a flote, dejando en la arena de Playa Grande la huella de una hazaña técnica que evitó la tragedia.