Sus restos serán velados este sábado hasta las 16.

Gustavo "Tato" Serebrinsky, era un histórico dirigente marplatense de la Unión Cívica Radical (UCR), que falleció en las últimas horas a sus 65 años. El funcionario municipal atravesaba un problema de salud y se encontraba de licencia en su cargo como secretario de Participación Ciudadana y Descentralización.

Su muerte generó pesar en el ámbito político local, no solo dentro del radicalismo sino también en otros sectores con lo que compartió su recorrido público.

Serebrinsky nació en Mar del Plata el 23 de abril de 1961 y comenzó su militancia en la UCR en 1982, antes del regreso de la democracia. Desde entonces, desarrolló una carrera política que incluyó cargos públicos, militancia y representación legislativa.

En los últimos años además de asumir en 2023 en la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralizada, en 2024 fue elegido presidente del Comité local de la UCR, cargo que ocupó hasta hace algunos meses.

Para quienes quieran darle un último adiós, sus restos serán velados este sábado de 12 a 16, en Casa Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2064.