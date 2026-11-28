La máxima será de 30° pero se esperan tormentas para la tarde.

El último fin de semana de noviembre tendrá temperaturas altas en Mar del Plata, aunque con condiciones variables durante ambos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá momentos para disfrutar de la playa, pero también podrían llegar algunas lluvias.

La mañana comenzó con 22°, cielo ligeramente nublado, pero el sol se hizo presente sobre todo en la zona de la costa.

Para este sábado se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado y las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la tarde podrían cambiar las condiciones. El SMN anticipa tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.

El domingo llegará con temperaturas aún más elevadas. La mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 33°, en una jornada que comenzará con cielo nublado durante la madrugada.

Por la mañana estará algo nublado y, hacia la tarde, parcialmente nublado. Los vientos podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora y aumentar hasta los 31 km/h durante la noche.