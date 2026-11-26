El SMN prevé una máxima de 30°C para el viernes 27.

El viernes 27 de noviembre Mar del Plata tendrá una jornada a pleno sol, con temperaturas que llegarán a los 30 grados y buenas condiciones meteorológicas en gran parte del día. Así lo prevé el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El día empezará con el cielo despejado y una temperatura de 17°C en la madrugada. El viento será sin embargo uno de los protagonistas de las primeras horas. Soplará del sector noroeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

La máxima del viernes será de 30°C y podría alcanzarse hacia la tarde.

En la mañana continuará el buen tiempo, con cielo despejado y una temperatura que ascenderá hasta los 22°C. El viento mantendrá una intensidad parecida y las ráfagas tenderán a disminuir, ubicándose entre los 42 y 50 km/h.

El mejor momento de la jornada llegará hacia la tarde, cuando se alcancen los 30 grados. El cielo permanecerá despejado y el viento rotará al sector este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La probabilidad de lluvias recién aparecerá durante la noche, aunque será muy baja.

Según el SMN, no se esperan precipitaciones durante las primeras horas del viernes y la probabilidad de lluvias recién aparecerá durante la noche, aunque será muy baja: de entre el 0 y el 10%.

Hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 20 grados y el cielo quedará parcialmente nublado, con vientos muy leves del sudoeste. En síntesis, se espera un buen día de playa, sin perder de vista la intensidad del viento a la mañana.