El Celeste cayó 102-96 en el José Martínez, pero estuvo a la altura ante uno de los mejores planteles de la Conferencia Sur.

Unión volvió a presentarse ante su gente por la Liga Argentina y protagonizó un partidazo frente a Deportivo Viedma. En el estadio José Martínez, el equipo de Bautista Mendiola perdió por 102-96 en tiempo suplementario, después de igualar en 84 durante el tiempo regular. Pese a contar con dos fichas menos, el Celeste compitió de igual a igual ante uno de los planteles más fuertes de la Conferencia Sur y estuvo muy cerca de quedarse con una victoria de enorme valor.

Las grandes figuras del conjunto marplatense fueron Joaquín Cabrera y Juane De la Fuente, ambos con 22 puntos. Cabrera completó su planilla con 6 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos, mientras que De la Fuente sumó 4 tableros y 7 asistencias, aunque no pudo terminar el encuentro por una dolencia física. Además, Eric Kibi volvió a destacarse con un doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes.

El comienzo fue muy favorable para el equipo de Mendiola, que encontró solidez defensiva y buenas variantes ofensivas para tomar una máxima de diez puntos. Con Cabrera como protagonista y un buen aporte de Flossi, Unión se llevó el primer cuarto por 20-10. Sin embargo, la visita reaccionó en el segundo período, elevó la intensidad y aprovechó algunas pérdidas del local para cambiar el desarrollo del partido.

En ese momento apareció Juan Ignacio Varas con ocho puntos consecutivos, incluidos dos triples, para sostener al Celeste. De la Fuente también tuvo su momento y convirtió un lanzamiento de tres puntos sobre la chicharra para que Unión se fuera al descanso largo arriba por 38-37. En la segunda mitad, Gastón Bertona tomó protagonismo en la ofensiva visitante y Deportivo Viedma consiguió llegar al último descanso con ventaja de 66-60.

El conjunto rionegrino llegó a sacar diez puntos en el último cuarto, pero Unión nunca dejó de pelear. Con Cabrera como uno de los principales argumentos ofensivos y un gran esfuerzo colectivo en defensa, el local logró empatar en 84 y tuvo la última oportunidad para ganarlo en tiempo regular, pero el lanzamiento de De la Fuente no entró.

En el suplementario, el rebote ofensivo y la efectividad de Bertona inclinaron la balanza para Viedma, que aprovechó además la salida por faltas de Cabrera y la lesión de De la Fuente. Fue derrota por 102-96, pero Unión volvió a demostrar carácter, competitividad y que puede dar pelea ante cualquiera.

Pero la derrota lo deja con un récord de 3-7 en el puesto 15 de la Conferencia Sur. El próximo encuentro para los de Mendiola será el miércoles 9 de diciembre ante La Unión de Colón en el Carlos José Delasoie.

Síntesis

Unión: Cabrera 22, Montoya 1, De la Fuente 22, Piñero 16, Kibi 13, Varas 8, Vignolo -, Flossi 14, Corrotto - DT: Bautista Mendiola.

Estadio: Nuevo José Martínez, de Quilmes.



Árbitros: Alejandro Chiti y Maximiliano Cáceres.



Parciales: 20-10, 38-37, 60-66 y 84-84.