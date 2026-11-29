El Cervecero hizo oficial el regreso del base santafesino, que aportará jerarquía y experiencia para intentar dar un salto de calidad y mejorar su posición en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Quilmes continúa trabajando para jerarquizar el plantel con el que actualmente se encuentra en competencia y confirmó el regreso de un jugador que dejó una huella importante en su primera etapa. Andrés Lugli volverá a vestir la camiseta del "Cervecero" para aportar conducción, experiencia y versatilidad de cara a lo que viene en la Liga Argentina. El base santafesino, de 30 años y 1,88 metros, acordó su regreso a Mar del Plata después de sus pasos por Independiente BBC e Importadora Alvarado de Ecuador.

El jugador nacido en Esperanza viene de completar una buena experiencia en el básquet ecuatoriano, donde registró promedios de 13,2 puntos, 5,6 rebotes y 5,3 asistencias. Sus números reflejan su capacidad para influir en diferentes aspectos del juego, tanto en la generación ofensiva como en la lucha por los rebotes.

El primer ciclo de Lugli en el Cervecero se produjo durante la temporada 2024/25 y tuvo actuaciones sobresalientes. En aquella campaña promedió 13,2 puntos, 9,6 rebotes y 6,6 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del equipo marplatense. Además, consiguió dos triples-dobles que quedaron entre sus registros más destacados.

El primero fue frente a Unión de Mar del Plata, cuando completó una planilla de 14 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias. El segundo llegó ante Rocamora, durante los playoffs del Clausura, con 10 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en la victoria por 81-78. Dos actuaciones que demostraron su enorme capacidad para aportar en todos los rubros.

A lo largo de su carrera, el base también pasó por Alma Juniors, Estudiantes de Olavarría, Libertad de Sunchales, Platense, Sportivo Suardi, GEPU y Lanús. Además, cuenta con experiencia en la Liga Nacional y en competencias internacionales como la Liga Sudamericana. Ahora, Quilmes repatrió a un jugador que conoce la institución, sabe lo que significa vestir la camiseta tricolor y ya demostró que puede ser una pieza fundamental dentro de la estructura del equipo.

Para Sebastián Saborido será una gran incorporación, ya que es un base que hace jugar a sus compañeros y hoy es lo que le falta claramente al equipo, alguien que distribuya juego, orden y asistencias para que Bryce Beamer, Rafinha y Valentín Duvanced se luzcan en el poste.

El debut de Lugli se dará en el siguiente encuentro de Quilmes, el 9 de diciembre cuando visite a Pergamino Basket en el inicio de la última gira de visitante del año para el elenco marplatense.