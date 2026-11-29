Tragedia en el santuario de la Difunta Correa: el choque ocurrió en uno de los sectores más peligrosos de la Ruta 88

El choque fatal ocurrido este domingo por la mañana en inmediaciones del santuario de la Difunta Correa volvió a poner el foco sobre la peligrosidad de la Ruta 88. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 13, dentro de uno de los sectores que concentran la mayor cantidad de accidentes con víctimas en ese corredor vial.

En el hecho colisionaron un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, murieron las dos personas que viajaban en el rodado menor: una mujer de 32 años y un hombre que todavía no pudo ser identificado. El conductor del auto, de 18 años, resultó ileso.

La ubicación del choque adquiere especial relevancia a partir de un relevamiento sobre la siniestralidad de la Ruta 88 que se conoció días atrás. El estudio, realizado por especialistas de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), identificó tres tramos especialmente críticos por la cantidad de siniestros viales con personas fallecidas y heridas.

Los primeros 20 kilómetros, entre los sectores más peligrosos

El informe identificó como uno de los puntos críticos al tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 20, entre Mar del Plata y Batán. Allí se produjo el choque de este domingo, a la altura del kilómetro 13.

El accidente se produjo sobre la Ruta 88, a metros del santuario de la Difunta Correa.

Los otros dos sectores señalados fueron los comprendidos entre los kilómetros 45 y 65, en inmediaciones del acceso a Mechongué, y entre los kilómetros 75 y 85, en la zona del paraje Las Toscas.

El relevamiento contabilizó 117 siniestros viales con víctimas, que dejaron un saldo de 119 personas fallecidas y otras 194 heridas entre enero de 2005 y octubre de 2026. Los investigadores aclararon que se trata de un mínimo documentado, debido a las dificultades para recuperar registros históricos.

Otro dato preocupante está relacionado con el horario de los accidentes: el 45% de los siniestros en los que pudo determinarse la hora ocurrió entre las 19 y las 7, pese a que durante esa franja circula apenas el 8% del tránsito.

Un nuevo accidente fatal que vuelve a encender las alarmas

El choque de este domingo ocurrió cerca de las 7.50, a la altura del santuario de la Difunta Correa. Una ambulancia del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento de los dos ocupantes de la motocicleta.

El conductor del auto, un joven de 18 años, salió ileso a pesar de la violencia del impacto

En tanto, personal de Policía Científica realizó las pericias para establecer cómo se produjo la colisión. La investigación deberá determinar las circunstancias del hecho.

El estudio de la Unicen había planteado la necesidad de avanzar con intervenciones para reducir los riesgos en los sectores críticos sin esperar a que se concrete la transformación integral de la ruta en autovía. Entre los aspectos que los especialistas buscan analizar figuran el diseño vial, la señalización, la visibilidad nocturna y las condiciones de circulación.