La Ruta Provincial 88 registra tres sectores especialmente críticos por la cantidad de siniestros viales con víctimas. Así lo determinó un estudio de la Unicen, que relevó 119 personas fallecidas y 194 heridas entre 2005 y octubre de 2026. El informe también puso el foco en un dato preocupante: el 45% de los siniestros con horario identificado ocurrió durante la noche, pese a que en esa franja circula apenas el 8% del tránsito.

Los sectores analizados son los primeros 20 kilómetros, entre Mar del Plata y Batán; el tramo comprendido entre los kilómetros 45 y 65, en torno al acceso a Mechongué; y el segmento entre los kilómetros 75 y 85, en la zona del paraje Las Toscas. Allí se concentra la mayor cantidad de hechos graves registrados a lo largo de la traza.

Un relevamiento contabilizó 119 personas fallecidas y 194 heridas en siniestros viales entre 2005 y octubre de 2026.

La investigación fue presentada por los especialistas Dante Galván y Lourdes Poujol, integrantes del Grupo de Investigación de Logística Urbana de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, durante el XII Congreso de Logística, Puertos y Comercio Exterior (LOGIPEX). El relevamiento abarca desde enero de 2005 hasta octubre de 2026 y constituye el primer informe de avance sobre movilidad y siniestralidad en el corredor.

119 muertos y 194 personas heridas

Los datos reconstruidos por el equipo registran 117 siniestros viales con víctimas, que dejaron un saldo de 119 personas fallecidas y otras 194 lesionadas. Los investigadores aclararon que se trata de un mínimo documentado, ya que las dificultades para recuperar registros históricos impiden garantizar que estén incluidos todos los hechos ocurridos durante el período analizado.

Uno de los sectores más preocupantes es el comprendido entre los kilómetros 45 y 65, en inmediaciones del acceso a Mechongué. Allí se contabilizaron 23 siniestros, con 43 personas fallecidas y 35 heridas. Es decir, ese tramo concentra aproximadamente el 36% de las muertes registradas en toda la traza.

El estudio advirtió que el 45% de los accidentes con horario registrado ocurrió cuando circula apenas el 8% del tránsito.

Otro de los datos que encendió las alarmas está relacionado con los horarios de mayor siniestralidad. De los 102 hechos en los que pudo determinarse la hora, 46 ocurrieron entre las 19 y las 7, lo que representa el 45,1%. La cifra contrasta con las mediciones de tránsito realizadas entre los accesos a Miramar y Mechongué, donde apenas el 8% de los vehículos circula durante la noche.

El informe también señala que el 37,6% de los siniestros ocurrió durante los fines de semana, mientras que los sectores rurales concentran el 68,1% de los hechos y el 78% de las víctimas fatales. Además, 42 de las personas fallecidas tenían entre 15 y 34 años, aunque en otros 22 casos no pudo establecerse la edad.

Obras y medidas urgentes mientras se espera la autovía

Uno de los objetivos centrales del estudio es identificar intervenciones que permitan reducir los riesgos actuales sin esperar a que se concrete la construcción de la autovía. El especialista Dante Galván remarcó que la transformación integral de la ruta demandará tiempo y que, mientras tanto, es necesario avanzar con medidas intermedias para garantizar desplazamientos más seguros.

Uno de los objetivos centrales del estudio es identificar intervenciones que permitan reducir los riesgos actuales

La próxima etapa de la investigación incluirá relevamientos de infraestructura en los sectores críticos, con especial atención al diseño vial y a su capacidad para evitar consecuencias fatales ante errores humanos. También se analizarán las condiciones de circulación, la señalización, la visibilidad nocturna y las conductas de los conductores.

Una ruta clave para la vida cotidiana de la región

Por su parte, Lourdes Poujol destacó que la Ruta 88 no solo cumple una función productiva, logística y turística, sino que también resulta indispensable para los traslados vinculados con la salud, la educación y el trabajo. Mar del Plata es un centro de referencia sanitaria para distintas localidades, mientras que Necochea también recibe desplazamientos desde otros puntos de la región. El estudio estima entre 13 y 22 viajes diarios relacionados con servicios de salud públicos, privados y emergencias, con un incremento durante el verano.

El estudio estima entre 13 y 22 viajes diarios relacionados con servicios de salud públicos, privados y emergencias

El equipo también incorporó testimonios de usuarios habituales, que señalaron problemas como las huellas en la calzada, la acumulación de agua, la señalización deficiente y la falta de visibilidad durante la noche. Con nuevos relevamientos y el análisis de los datos disponibles, la Unicen buscará elaborar propuestas concretas para los sectores de mayor riesgo y aportar información técnica que permita orientar futuras decisiones.