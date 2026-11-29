Fatal accidente en la Ruta 88: murieron dos personas en un choque

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la Ruta 88 donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron.

El hecho ocurrió cerca de las 7.50 de la mañana a la altura del santuario a la Difunta Correa.

Según la información preliminar, las víctimas son una mujer de 32 años y un hombre que no tenía documentación al momento del hecho, por lo que aún no pudo ser identificado.

Una mujer de 32 años y un hombre sin identificar murieron tras la colisión.

El automóvil era conducido por un joven de 18 años, quien no resultó herido tras el choque.

Una ambulancia del Same se presentó en el lugar y constató el fallecimiento de las dos personas.

En tanto, personal de Policía Científica inició las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.