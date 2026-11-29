Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó a una repartidora de 35 años con graves heridas. La mujer sufrió fracturas en la zona de la cadera y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El siniestro ocurrió cerca de las 21.45 en la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y avenida A. Korn, cuando una Yamaha FZ y una Zanella 110 colisionaron.

La mujer de 35 años fue embestida mientras realizaba una entrega.

La repartidora circulaba por Korn en dirección a Mario Bravo y se encontraba en la esquina para entregar un pedido cuando fue embestida por la otra moto, que avanzaba por Fortunato de la Plaza hacia Jacinto Peralta Ramos.

La Yamaha FZ era conducida por un hombre de 26 años, perteneciente al Servicio Penitenciario, quien viajaba acompañado por otro hombre de 28. Ambos sufrieron golpes leves, mientras que la mujer que manejaba la Zanella se llevó la peor parte y debió ser asistida por las lesiones que sufrió.

Testigos aseguran que el otro motociclista circulaba haciendo "willy".

De acuerdo con el relato de testigos, el conductor de la Yamaha habría estado realizando "Willy" con la moto antes del choque.

La Policía constató que el hombre de 26 años no tenía la documentación obligatoria, por lo que se le labraron las multas correspondientes y se procedió al secuestro de la Yamaha. Además, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo, con 0% de alcohol en sangre.

El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Por su parte, la Zanella 110 que conducía la repartidora tenía toda la documentación en regla. Al conductor de la Yamaha también se lo notificó del artículo 60, en el marco de las actuaciones iniciadas por el accidente.