Un accidente de tránsito terminó con un hecho de violencia en Mar del Plata, después de que un joven de 25 años amenazara con un arma de fuego a un hombre de 70 años. El chico fue aprehendido este jueves por personal policial y quedó a disposición de la Justicia.

El suceso ocurrió en inmediaciones de López de Gómara y López y Planes y se conoció a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte intervinieron y aprehendieron al joven, quien momentos antes habría intimidado a la otra parte involucrada en el accidente con una pistola.

En el procedimiento, los policías secuestraron una pistola semiautomática marca Glock, modelo 23, calibre .40, junto con un cargador. Según se informó, los dos elementos se encontraban sin municiones y fueron remitidos a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo de la fiscal M. I. Sánchez, quien dispuso la formación de una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Además, se ordenó notificar al imputado sobre sus derechos y garantías procesales y trasladarlo a la Unidad Penal Nº 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.