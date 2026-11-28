Un motociclista que sufrió una fractura de cadera en un choque recibirá una indemnización de $160.662.820, más intereses, después de que la Justicia condenara al conductor del automóvil que lo embistió y a su titular registral. La sentencia también alcanzó a la compañía aseguradora, que había intentado desligarse del caso y desató una controversia judicial por la cobertura.

El fallo de la Justicia tras el brutal choque y la respuesta del seguro

El accidente ocurrió el 10 de abril de 2022, cuando la víctima circulaba por Mar del Plata y fue embestida por un automóvil. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de gravedad y una fractura de cadera que requirió una intervención quirúrgica para colocarle una prótesis. El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 15, que analizó las responsabilidades y los daños derivados del siniestro.

La resolución se produjo cuatro años después del choque.

La mayor parte de la indemnización corresponde a la incapacidad física permanente, por la que se fijaron $150 millones. A ese monto se sumaron $6 millones por daño moral, $2,9 millones para afrontar un tratamiento psicológico, $447.500 por daño emergente y $115.320 por privación de uso. La condena total quedó establecida en $160.662.820, con intereses y costas.

Uno de los puntos más controvertidos fue la postura de la aseguradora. La compañía planteó que no debía responder porque el conductor de la moto carecía de licencia habilitante y buscó quedar fuera del proceso. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento: la empresa no logró acreditar que hubiera comunicado efectivamente la exclusión de cobertura dentro del plazo previsto por el artículo 56 de la Ley de Seguros.

La aseguradora también recibió una condena.

La sentencia, fechada el 27 de octubre de 2026, responsabilizó conjuntamente al conductor del automóvil y a su titular registral, y extendió la condena a la aseguradora dentro de los límites y alcances del contrato. Los demandados deberán abonar el monto establecido una vez que el fallo quede firme, en un plazo de diez días. La resolución también impuso las costas del juicio a los vencidos.