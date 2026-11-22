Un choque entre dos vehículos se produjo este domingo en la ruta 2, a la altura del kilómetro 198, en jurisdicción de Dolores, donde una Peugeot Partner impactó de frente a un Fiat Cronos que circulaba en sentido a Buenos Aires.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, la Partner blanca era conducida por un hombre de 63 años, oriundo de Dolores y único ocupante del vehículo, mientras que en el Cronos gris viajaba una familia de cinco integrantes con domicilio en Mar del Plata.

El conductor de la camioneta se trasladaba desde Castelli a Dolores.

En ese segundo rodado, conforme a la información adquirida, se encontraban un hombre de 46, una mujer de 37, un joven de 21 y dos menores de 12 y 15 años, quienes se dirigían hacia Buenos Aires para luego continuar a Brasil en un viaje familiar.

De acuerdo al relato de la hermana del conductor del Cronos, el automovilista que provocó el accidente se dirigía desde Castelli a Dolores, cuando por motivos que son materia de investigación se cruzó de carril y colisionó contra ellos. "Se durmió o se desmayó", consideró en diálogo con 0223.

Las marcas que dejó la Partner al cruzar de carril.

Tras el impacto, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico asistió a todos los involucrados, quienes a pesar de la colisión, no presentaron lesiones. Por su lado, el siniestro no requirió la instrucción de actuaciones judiciales.