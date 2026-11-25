Fuerte choque frente al Parque San Martín: una camioneta terminó contra una columna de alumbrado

Una camioneta Fiat Strada perteneciente a la empresa Obras Sanitarias protagonizó un fuerte choque este miércoles por la mañana frente al Parque San Martín, sobre el Boulevard Marítimo y Alvarado en dirección a Juan B. Justo.

En el vehículo viajaban dos hombres que, pese a la violencia del impacto, no sufrieron heridas de gravedad. Según el relato de uno de los ocupantes, un tercer vehículo habría realizado una maniobra que los encerró y obligó al conductor a dar un volantazo, lo que terminó con la camioneta fuera de control y contra una columna de alumbrado público.

Dos hombres viajaban en el vehículo y resultaron ilesos.

La parte delantera de la Fiat Strada quedó completamente destrozada, con importantes daños en la zona del motor. La estructura de la columna no se quebró, aunque la luminaria se desprendió y cayó sobre el rodado. Además, se activaron los airbags como consecuencia de la colisión.

En el lugar trabajó personal policial de la Provincia de Buenos Aires, junto con agentes de Defensa Civil, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para retirar la camioneta y despejar la calzada.

El conductor aseguró que otro rodado los encerró y provocó la pérdida de control.

El siniestro obligó a reducir la circulación sobre el Boulevard Marítimo, con el carril derecho cortado en sentido hacia la zona sur. Un patrullero permaneció en el sector para ordenar el tránsito y resguardar el área afectada.