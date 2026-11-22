El motociclista se desplazaba por Independencia en sentido a Colón en el momento del siniestro.

Por motivos que son materia de investigación, un motociclista y un auto protagonizaron un choque este domingo por la tarde en plena avenida Independencia y el conductor del rodado de menor porte debió ser hospitalizado.

El siniestro vial se registró alrededor de las 14 en la avenida mencionada, entre Moreno y Bolívar, donde la víctima circulaba en dirección a Colón y habría sido impactada por un vehículo que se desplazaba en sentido opuesto, hacia el norte.

El motociclista sufrió politraumatismos y lo trasladaron inconsciente.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de aproximadamente 40 años, sufrió politraumatismos y quedó tendido inconsciente sobre el asfalto, por lo que requirió asistencia del personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same). El casco y la moto quedaron en medio de la calle.

Tras recibir las primeras atenciones, el hombre debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado. En tanto, el conductor del automóvil no requirió asistencia médica.

La circulación vehicular en Independencia y Bolívar fue suspendida por el accidente.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y agentes de la Patrulla Municipal, quienes interrumpieron momentáneamente el tránsito.