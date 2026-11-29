El equipo de Felipe Contepomi logró aguantar el resultado en el final y venció a Escocia en el cierre del año.

Los Pumas cerraron su participación en el Nations Championship 2026 con una sonrisa. El equipo dirigido por Felipe Contepomi derrotó por 34-26 a Escocia en el mítico estadio Twickenham y consiguió una victoria importante para despedir la competencia. Luego de finalizar cuartos en la Conferencia Sur, con tres triunfos y cuatro derrotas, el seleccionado argentino alcanzó el séptimo puesto de la clasificación general del certamen.

El triunfo también tuvo un valor especial por el antecedente entre ambos equipos. Escocia había derrotado a Los Pumas por 47-38 el pasado 4 de julio, en Córdoba, durante el debut de los dos seleccionados en el torneo. Además, Argentina llegaba golpeada por la contundente caída ante Francia por 45-17 en Saint-Denis, en un encuentro marcado por las dificultades disciplinarias y la expulsión de Mayco Vivas.

Para el último compromiso del año, Contepomi realizó seis modificaciones en la formación titular. El equipo argentino respondió con una gran producción ofensiva y se fue al descanso con una ventaja de 17-7. Tomás Albornoz, Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró apoyaron los primeros tres tries argentinos, mientras que Jamie Dobie había abierto el marcador para los europeos.

En el complemento, Escocia reaccionó rápidamente con un try de Darge y la conversión de Russell para acercarse 17-14. Además, Los Pumas debieron afrontar diez minutos con un hombre menos por la tarjeta amarilla que recibió Rodrigo Martínez. Sin embargo, el seleccionado nacional volvió a golpear: Julián Montoya y Juan Martín Scelzo apoyaron dos nuevos tries para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo.

Los europeos no bajaron los brazos y descontaron mediante Tom Jordan, pero Argentina supo administrar la ventaja en el tramo decisivo. A los 76 minutos, Albornoz acertó un penal fundamental para estirar la diferencia a 34-19 y prácticamente sentenciar el encuentro. En la última jugada, Horne apoyó un try y Russell convirtió para establecer el 34-26 definitivo. De esta manera, Los Pumas cerraron su temporada internacional con una victoria de carácter ante Escocia y el séptimo puesto en el primer Nations Championship de 2026.

Sintesis:

Los Pumas (34): Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

Escocia (26): Rory Sutherland, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Gregor Brown, Jonny Gray, Josh Bayliss, Rory Darge, Magnus Bradbury, Jamie Dobie, Finn Russell, Darcy Graham, Rory Hutchinson, Huw Jones, Kyle Steyn y Blair Kinghorn. Suplentes: Seb Stephen, Nathan McBeth, Zander Fagerson, Max Williamson, Liam McConnell, Ollie Leatherbarrow, George Horne y Tom Jordan.

TRY: Tomás Albornoz, Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró (A); Jamie Dobie (E); Rory Darge (E); Julián Montoya y Juan Martín Scelzo (A); George Horne (E).

Resultado: Argentina 34-26 Escocia

Estadio: Twickenham, Londres

Árbitro: Pierre Brousset, de Francia