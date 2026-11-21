El seleccionado argentino perdió 45-17 en el Stade de France, no pudo sostener el nivel de la primera mitad y cerró la primera etapa del torneo con una caída ante Les Bleus.

Los Pumas no pudieron cerrar la primera fase del Nations Championship con una sonrisa y sufrieron una contundente derrota por 45-17 frente a Francia en el Stade de France, en Saint-Denis. Después de la victoria ante Italia, el equipo argentino afrontó una exigente prueba con siete modificaciones en la formación titular, algunas bajas por lesión y la intención de dar otro golpe frente a uno de los seleccionados más poderosos del rugby mundial.

El comienzo mostró a Francia efectivo y decidido a imponer condiciones. Mickaël Guillard apoyó el primer try después de un scrum y Kalvin Gourgues aportó la conversión para el 7-0. Sin embargo, Argentina reaccionó y encontró respuestas con Justo Piccardo, que llegó al ingoal francés para igualar el marcador. Tomás Albornoz convirtió y luego sumó un penal para que Los Pumas pasaran al frente 10-7. Más tarde, Peato Mauvaka apoyó para que los locales recuperaran la ventaja y se fueran arriba 14-10.

En la segunda mitad, el seleccionado francés elevó considerablemente su intensidad y comenzó a encontrar espacios en la defensa argentina. Matthieu Jalibert participó de una gran acción que terminó con el try de Gourgues, quien también acertó la conversión para estirar la diferencia a 21-10. Los Pumas intentaron resistir, pero cada vez les costó más recuperar la pelota y sostener el protagonismo que habían mostrado durante buena parte del primer tiempo.

Con el correr de los minutos, Francia aprovechó las dificultades defensivas del conjunto argentino y amplió la diferencia mediante los tries de Émilien Gailleton y Tyler Duguid, además de otra conquista que le permitió escaparse definitivamente en el marcador. La situación se complicó todavía más para el equipo de Felipe Contepomi con la expulsión directa de Vilas, que dejó a Argentina con un hombre menos en el tramo decisivo del encuentro.

En el cierre, Pablo Matera interceptó una pelota cerca del ingoal francés y consiguió apoyar para descontar, mientras que Albornoz acertó la conversión para establecer el 38-17 parcial. Sin embargo, Francia todavía tuvo tiempo para una última conquista de Louis Bielle-Biarrey, nuevamente convertida por Gourgues, que selló el contundente 45-17 definitivo. Así, Los Pumas cerraron la primera fase del Nations Championship con una derrota exigente y deberán analizar lo ocurrido ante un rival que marcó diferencias en el complemento.