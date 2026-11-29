Un fuerte incendio se registró la madrugada de este domingo en el barrio Juramento, donde el foco habría iniciado en el living de la vivienda. Personal de Bomberos del cuartel Puerto acudió al lugar y logró extinguir las llamas.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos llegaron al lugar del incendio en Triunvirato al 2400, donde realizaron una primera inspección y constataron que el fuego afectaba distintos elementos del ambiente, en el living comedor. Allí trabajaron para controlar las llamas.

Como consecuencia del siniestro, resultaron afectadas tres heladeras tipo vitrina, un mueble biblioteca con libros, varias sillas y una mesa. Además, una motocicleta Honda XR 150 sufrió daños parciales en las luces y el guardabarros.

En tanto, los bomberos constataron ennegrecimiento en las paredes y el techo, además de humo generalizado en el interior de la propiedad. En el lugar también trabajó personal policial.

No se registraron personas heridas y se desconocen los motivos que causaron el incendio.