Mar del Plata se prepara para un domingo de calor intenso: cuánto marcará el termómetro

El último domingo de noviembre llegó con calor agobiante a Mar del Plata. En el cierre de noviembre la ciudad registra la temperatura más alta de todo el fin de semana, con una mínima de 19 grados y una máxima que rondará los 33 grados. En este contexto, la jornada invita a bajar el ritmo, buscar sombra y acercarse a la playa para hacerle frente al calor.

El cielo estará principalmente nublado, aunque la nubosidad no impedirá que el calor sea protagonista. La sensación térmica podría trepar hasta los 36 grados, por lo que la jornada se presenta especialmente pesada.

Para la tarde se espera una leve brisa, con viento del sector norte-noroeste a unos 17 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 33 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades son bajas: apenas un 10% para la tarde y sin chances significativas de tormentas eléctricas.

Así, entre sombrillas y reposeras, Mar del Plata atraviesa el último domingo de noviembre con una postal bien veraniega.