Con un buen partido en líneas generales de todos los jugadores, el elenco albiceleste venció a Canadá en Zárate y aseguró su clasificación al Mundial del año que viene.

La Selección Argentina de Básquet dirigida por Pablo Prigioni venció 85-68 a Canadá en Zárate y consiguió la clasificación para el Mundial 2027 de Qatar luego de no haber estado presente en la última cita mundialista ni olímpica.

El elenco de Prigioni arrancó el partido con una ráfaga de 12-2 que obligó a la visita a pedir minuto. De la mano de Fran Caffaro y Nico Brussino en el poste, la albiceleste sacó ventaja de catorce y se fue 25-11 al primer descanso corto del encuentro.

En el segundo segmento el local consiguió mantener la intensidad y dinámica en ofensiva pero no consiguió parar a su rival. Apenas recibió once en los primeros diez minutos y en el segundo cuarto veinticuatro. El equipo norteamericano se agrandó claramente y consiguió irse abajo al entretiempo tan solo 41-35 gracias al encendido Bell-Haynes que anotó 13 puntos.

El inicio del segundo tiempo no fue el mejor para Argentina ya que los canadienses se llegaron a poner a cuatro puntos pero Laprovittola con un triple y Nico Brussino con un doble consiguieron estirar la diferencia a diez nuevamente. A partir de allí, Corbalan se vistió de figura con tres triples extendió una diferencia que supo ser de apenas cinco a más de veinte. El cuarto termino siendo para el equipo de Prigioni y se fue 68-46 arriba a los últimos diez.

El último fue totalmente un trámite en el que a Selección consiguió fluir ofensiva con José Vildoza, Corbalan y Nico Laprovittola. Los de Prigioni no tituvearon y se llevaron el último segmento para ganarle 85-68 a su rival que recordemos llegaba sin los NBA pero aún así poco le importó al equipo celeste y blanco.

Con este resultado Argentina llegó a las ocho victorias con solo dos derrotas y quedó de manera parcial como el líder de la clasificación ya que le ganó la diferencia al propio Canadá, restará saber como terminará esta ventana ya que Uruguay enfrenta a Puerto Rico. De todos modos con este triunfo, el equipo de Prigioni se aseguró la clasificación al Mundial del año que viene y le tocará cerrar las Eliminatorias en febrero ante Puerto Rico y Bahamas.

Síntesis:

Argentina: Laprovittola 15, Corbalan 15, Brussino 12, Vildoza 11, Caffaro 10, Vaulet 9, Lema 8, Marcos 3, Laprovittola, Vaulet, Bressan 2, Negrete -.

Árbitros: Bermudez, Leite.

Parciales: 25-11; 41-35- 68-46; 85-68

Estadio: "Espacio DAM" (Zárate