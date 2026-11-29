Mendoza fue un vapor de pasajeros y carga que protagonizó uno de los episodios más violentos de la primer parte del Siglo XX en Mar del Plata cuando, el 10 de julio de 1914 encalló frente al Faro de Punta Mogotes con 143 personas a bordo.

Según consta en los registros “Naufragios y Accidentes marítimos” en el apartado ”Mar del Plata y zona” de la Fundación Histarmar, el Mendoza había sido construido en 1894 por Reiherstiegwerft de Alemania.Contaba con una eslora de 103 metros, manga 12,80 y puntal 8 metros. Además registraba 3.797 toneladas y la velocidad máxima alcanzaba los 11 nudos.

Era toda una novedad para la época, Tenía casco de acero, máquinas de triple expansión, una hélice y dos cubiertas. Además, contaba con la particularidad de tener energía eléctrica y “telefonía sin hilos”.

Desde su botadura cumplió servicio entre Hamburgo y el Río de la Plata para Hamburg Süd y Delfino como agentes y, en 1909 fue transferido a la empresa Línea Nacional al Sud (A. Delfino, Buenos Aires) para reemplazar al vapor Presidente Roca, que había naufragado en 1909.

Su último viaje comenzó en San Antonio el 8 de julio de 1914 con 82 tripulantes, 28 pasajeros de primera clase, 133 de tercera y como carga llevaba 1.200 fardos de lana, 1.500 cueros secos y 200 bolsas de semilla de alfalfa, al mando del Capitán Emil Pohmann.

Cuando llevaba dos días de viaje, tuvo que afrontar una marejada sin precedentes sumado a la gran niebla reinante en la Costa Atlántica. “Los remolcadores más poderosos de Delfino, los Samson y Goliat, salieron para su rescate, también el crucero Patria fue desviado para ayudar junto al vapor Presidente Mitre”, indica el reporte.

“Fue importantísima la actuación del vaporcito Mar del Plata del Lloyd Comercial al mando del capitán Mancini en cuanto al rescate de los pasajeros en condiciones meteorológicas muy malas”, señala.

Así, sus lanchas rescataron parte de los equipajes. Recién a los 4 días de su rescate por el Mar del Plata, los pasajeros pudieron desembarcar en el muelle de Mar del Plata. “La posición del buque empeoraba, no había agua pero por la violencia del mar se presumía su pérdida”, indica el texto.

Ante esta situación, intervino el Lussich para transferir la correspondencia que había quedado a bordo al Pte. Mitre y la carga averiada fue llevada a Montevideo con autorización de la Aduana de Buenos Aires.

“Debido a la pronunciada escora y los golpes del casco contra las piedras, todos los esfuerzos por salvar al buque fueron infructuosos. Se destacó la actuación del capitán del Mendoza Emil Polhmann, de sus tripulantes y autoridades marplatenses en el rescate de pasajeros que se alojaron temporariamente en el Hotel Mar del Plata”.

Tras el naufragio, como medida de seguridad, el Faro de Punta Mogotes incorporó una sirena de nieblas para prevenir nuevas tragedias.





