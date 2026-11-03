Macabro hallazgo: encontraron un gato decapitado y a un perro muerto en una casa

Un gato decapitado y un perro muerto fueron encontrados dentro de una vivienda del barrio Cuenca XVI, en la ciudad de Neuquén. El macabro hallazgo generó conmoción entre los vecinos, que alertaron a la Policía después de escuchar fuertes gritos provenientes del domicilio durante la madrugada del lunes. El principal sospechoso todavía no había sido localizado y era buscado por los investigadores.

Cómo fue el macabro hallazgo de los animales muertos

Cuando los efectivos llegaron a la casa, no encontraron a ninguna persona. Sin embargo, descubrieron a los dos animales sin vida y comenzaron las tareas para reconstruir lo ocurrido. La causa quedó a cargo de la fiscal Julieta González, integrante de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que ordenó distintas medidas para esclarecer el caso.

El individuo tendría problemas de salud mental.

Según informaron diversos medios locales, uno de los llamados que recibió la Policía advertía que, alrededor de las 5 de la mañana, un hombre gritaba frases que hacían sospechar que podía estar atravesando un episodio de alteración. Los testimonios de vecinos y familiares permitieron orientar las primeras averiguaciones hacia una persona que habría estado en la vivienda.

El comisario Sergio Huanque, de la Comisaría 18, explicó que los investigadores encontraron a ambos animales muertos. Además, familiares del sospechoso señalaron que el sujeto les había hablado de supuestos fenómenos paranormales que ocurrían dentro de su casa. Los dichos forman parte de las declaraciones que ahora analiza la Fiscalía.

La pareja del sospechoso tampoco pudo ser localizada.

Entre las hipótesis que se buscaba esclarecer, estaba la posibilidad de que el individuo atravesara problemas de salud mental o de consumo de sustancias. De todos modos, hasta el momento no había una confirmación oficial sobre su estado ni elementos concluyentes para determinar qué ocurrió durante la madrugada. Su pareja tampoco había sido localizada al momento de las primeras diligencias.