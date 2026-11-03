Impactante: así fue la frenética huida del joven que golpeó a su pareja en un hotel y se tiró al mar

El aporte de imágenes de video y nuevos testimonios permiten conocer en parte cómo fue el dramático episodio que ocurrió este lunes en un hotel céntrico de Mar del Plata que terminó con una mujer salvajemente agredida y su pareja que se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal, luego de arrojarse al mar.

Las primeras informaciones daban cuenta de un confuso episodio en el interior de un hotel de Belgrano al 2300 y unas horas después se conoció cómo fue el hecho: tras un llamado al 911, la policía acudió al establecimiento donde comprobó que el sujeto de 21 años había golpeado a la mujer, luego que ella le dijera que estaba embarazada.

“La chica tenía la cara ensangrentada”

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que la pareja viviría en situación de calle pero en algunas ocasiones se hospedaban por unos días en el hotel y nunca habían causado problemas hasta este lunes a la mañana.

“Se escucharon gritos y ruidos de vidrios rotos. Subo para al primer piso para ver qué pasaba y veo a la chica con la cara ensangrentada y la habitación muy revuelta. Y el muchacho salió por la ventana por el hueco de ventilación, se metió en otras habitaciones del sector que estaban por suerte estaban vacías, rompiendo los vidrios. Entiendo que buscando una salida.

Finalmente rompió un techo de chapa que daba a la cocina y de ahi salió corriendo hacia la calle rompiendo otro vidrio”, contaron testigos a este medio.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo el personal del hotel es alertado por los gritos provenientes de la habitación y, al instante, aparece el joven corriendo en ropa interior por el lobby y no sale por la puerta sino que se estrella sobre el vidrio y continúa su huida en dirección a la costa.

Mordió a uno de los guardavidas

Si bien en un primer momento había trascendido que el hombre de 21 años se había arrojado en la escollera de la Bristol, finalmente se comprobó que el hecho tuvo lugar en la de Punta Iglesia, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Una vez fuera del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Según pudo saber este medio, luego de ser rescatado, el joven le mordió los dedos a uno de los tres guardavidas que lo sacaron del mar.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó intubado, en estado crítico y con un cuadro de ahogamiento.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal Mariana Baqueiro. La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes, la intervención de Policía Científica y la notificación de la imputación por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.