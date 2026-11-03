Zona Fría: la apelación de la Defensoría fue concedida y ahora definirá la Cámara Federal

El reclamo de la Defensoría del Pueblo busca cuestionar los cambios en el régimen de Zona Fría que modificaron las condiciones de acceso a los descuentos en las tarifas de gas.

La disputa judicial por los cambios en el régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata: en las últimas horas, el Juzgado Federal N°2 concedió el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, tras el rechazo inicial a su amparo contra la modificación de la Ley 27.828, por lo que ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata la que deberá revisar la decisión de primera instancia.

De esta manera, el expediente llegará al tribunal de alzada, que tendrá que determinar si convalida el criterio del juzgado, que rechazó la presentación por considerar que la Defensoría municipal no cuenta con legitimación activa para promover un amparo colectivo ante la Justicia Federal, o si, por el contrario, reconoce su facultad para representar a los usuarios y permite que la demanda avance.

El nuevo esquema de Zona Fría contempla una bonificación adicional del 20% sobre un consumo base para los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos.

La resolución del Juzgado Federal N°2 había sido notificada el miércoles 28 de octubre y rechazó in limine la acción impulsada por el organismo que conduce Marcelo Lacedonia. La Defensoría apeló dentro del plazo legal de 48 horas y ahora, con la concesión del recurso, quedó habilitada la intervención de la Cámara.

Un aspecto central para comprender el estado de la causa es que, hasta el momento, la Justicia no se pronunció sobre la cuestión de fondo. La discusión se mantiene en un plano procesal: determinar si la Defensoría del Pueblo local está habilitada para representar colectivamente a los vecinos en este reclamo.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberá resolver si la Defensoría tiene legitimación para impulsar el amparo colectivo contra los cambios en la Zona Fría.

Por lo tanto, todavía no existe una decisión judicial sobre la constitucionalidad de la Ley 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría dejando afuera a General Pueyrredon, ni sobre los argumentos presentados por el organismo para cuestionar los cambios. Tampoco se resolvió la medida cautelar solicitada para intentar frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario.

La presentación original busca que General Pueyrredon mantenga las condiciones anteriores del beneficio y cuestiona, entre otros aspectos, los criterios establecidos para acceder a las bonificaciones. Antes de que el juzgado rechazara el amparo, el Fiscal General había dictaminado a favor de reconocerle legitimación a la Defensoría, aunque el magistrado se apartó de esa postura.

Lacedonia cuestionó los criterios para representar a los usuarios y advirtió por el nuevo descuento

En declaraciones realizadas a Radio Extra 102.1 antes de que se concediera la apelación, el defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, explicó los argumentos con los que el organismo sostiene que está habilitado para representar a los usuarios de gas de General Pueyrredon.

En esa línea, objetó el criterio de que la legitimidad para demandar recaería en la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismos que se encuentran sin un defensor designado desde 2009. "Nosotros decimos acá hay una cuestión de hecho, estamos en 2026. Si ese criterio se impone de manera restrictiva para que nosotros podamos representar, entonces queda a merced del Estado que, ante una omisión por no nombrar un defensor del pueblo de la Nación, se vería beneficiado", planteó.

Marcelo Lacedonia, defensor del Pueblo de General Pueyrredon, explicó los argumentos del organismo para representar colectivamente a los usuarios ante la Justicia Federal.

En ese sentido, comparó las facultades de la Defensoría municipal con las de otras organizaciones que pueden impulsar acciones colectivas. "No parece proporcional la idea de que una asociación de consumidores privada, que tiene solamente para funcionar un acto administrativo, represente más a los usuarios que un defensor del pueblo local", sostuvo.

Por otra parte, Lacedonia se refirió a la aplicación del nuevo esquema de Zona Fría y remarcó que los cambios están vigentes, independientemente de las presentaciones judiciales. En ese contexto, reprochó el alcance de la bonificación adicional del 20% prevista para quienes accedan al beneficio bajo el nuevo régimen, frente al 30% que hasta ahora se aplicaba sobre el total de la factura. "El porcentaje que rige para aquellos que se van a adherir al beneficio de la Zona Fría es del 20% sobre el precio del gas y sobre un consumo base, es decir, no sobre todo el gas", señaló.

Y advirtió sobre el impacto que podría tener esa modalidad cuando aumente la demanda durante los meses de bajas temperaturas: "Cuando venga el frío otra vez entonces se va a notar, porque justamente cuando más se demanda y se usa el gas, ese 20% tiene un consumo base. Es decir, no sobre todo el consumo de gas. Lo que exceda a ese consumo base va a ser pagado a tarifa plena".