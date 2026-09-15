"A la Policía se le fue la mano": piden que se esclarezca la muerte de un auxiliar de máquinas

El fallecimiento de Iván Lentino generó fuerte conmoción en Mar del Plata. Los vecinos del barrio El Progreso, su familia y especialmente su madre Andrea Gutiérrez buscan reconstruir las últimas horas de vida del joven de 39 años para hallar las respuestas alrededor de su muerte.

Según relató a 0223 Gutiérrez, Iván atravesaba un mal momento anímico y ese día, el 23 de agosto, había consumido. Los vecinos que lo vieron en el medio de la calle llamaron a la ambulancia, entendiendo el riesgo que podía representar el estado en el que se encontraba, para él y para terceros.

“La policía en un principio dijo que él estaba golpeando coches y gritando y molestando”, señaló la mujer, pero aseguró que las personas que lo vieron sostienen que “estaba muy tranquilo”.

La investigación

Según el testimonio de Andrea, en un primer momento llegó una ambulancia, pero Iván no habría aceptado ser atendido. “Dijeron que no revestía peligrosidad, que no había riesgo de vida”, relató.

Luego, llegaron varios móviles policiales, pero lo que ocurrió a partir de ese momento es el principal interrogante de la investigación. “Ahí está la gran incógnita, que no sabemos de qué murió mi hijo”, expresó la mujer y contó que un comerciante del barrio fue hasta su casa para comunicarle que Iván había muerto. Según le manifestó ese hombre, su hijo “estaba conversando con dos policías y se desplomó”.

La familia aseguró que no recibió mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de Iván: “La policía a mí no me dijo nada, no se comunicaron nada. Algunos de los que estaban me trataron bastante mal, porque no me dejaron acercarme, no me dejaron ver”.

El pedido de la familia y la búsqueda de testigos

La causa es investigada por el fiscal Berlingeri y está caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La familia de Iván, representada por la abogada Cecilia Roger, se constituyó como particular damnificada.

La mamá de Iván manifestó sus sospechas de violencia institucional por el accionar policial y aseguró que algunos vecinos habrían aportado testimonios y audios de sus llamados al 911. Algunos de ellos aseguran que el joven "gritaba que tenía asma y pedía que no le pegaran".

Ante la pregunta más directa, las sospechas de Andrea fueron más contundentes: “Se le fue la mano a la policía”, sostuvo. En esa línea, pidió que cualquier persona que haya presenciado el operativo o cuente con información relevante se presente a declarar ante la UFI 4, en el primer piso de Tribunales. Subrayó que los testigos cuentan con protección.

Mientras esperan que la investigación avance, los allegados intentan que prevalezca el recuerdo de Iván: “Era auxiliar de máquinas, trabajaba en buques pesqueros desde el año 2010. Era un chico solidario, trabajador, buena gente”.

“Todos estamos consternados porque no se merecía este final. Si era su hora, si era su día, que fuera una cosa natural o como tuviera que ser, pero no así. Acá hubo algo que no cierra”, concluyó Gutiérrez.