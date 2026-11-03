Se termina lo bueno: anuncian lluvias y desciende la temperatura en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá un resto de semana marcado por la inestabilidad. Foto archivo: 0223.

Mar del Plata tendrá tres días en uno, con una jornada que comenzará fresca, luego primaveral y después marcada por la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones durante la tarde y tormentas aisladas hacia la noche.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad comenzó el día con cielo cubierto de neblina y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura a las 8 de la mañana es de 13 grados, humedad del 98% y viento del sector sur a 12 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, se ubica en 10 kilómetros.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a empeorar durante la tarde. Para ese período se anuncian chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 17 grados y el viento soplará del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche continuará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas y registros térmicos cercanos a los 15 grados. El viento rotará al sector norte, manteniendo velocidades similares.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico extendido anticipa condiciones variables para los próximos días. Los principales sitios webs del clima anticipan varios días inestables: desde el miércoles y hasta el viernes inclusive, se esperan chaparrones aislados pero con una máxima que podrían llegar a los 21 grados.

Para el sábado se prevé un descenso térmico, con una mínima de 7 y una máxima de 14 grados, e incluso otros pronósticos afirman que podría bajar a 12 grados.

En tanto, el domingo tendrá una mínima de 6 grados y una máxima de 18, mientras que el lunes próximo se esperan temperaturas de entre 9 y 20 grados.